Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska
Ambos presidentes de EEUU y Rusia se reúnen a esta hora tras los saludos protocolares. Trump, está acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y su colaborador Steve Witkoff y a Putin, lo acompaña el Canciller, Sergei Lavrov, y el asesor de política exterior, Yuri Ushakov.
Los dos mandatarios caminaron juntos por una alfombra dispuesta para su arribo, que los llevaba a una plataforma que anunciaba la esperada cumbre: “Alaska 2025”.
Los reporteros presentes, aprovecharon de lanzar sus preguntas: “¿Aceptará un alto el fuego?” “¿Dejará de matar civiles?”. El único que respondió fue Putin, solo encogiendo sus hombros.
Tras la llegada a Alaska, el presidente ruso se subió a “La Bestia”, el auto presidencial estadounidense. Mira el video Acá:
