    Así quedó Lirquén tras los devastadores incendios forestales

    La localidad de Lirquén, Penco, es uno de los sectores afectados por los incendios forestales de la región del Biobío y Ñuble.En este registro compartido en redes sociales, un vecino relata el estado de destrucción en el lugar, donde las llamas consumieron por completo las viviendas."Están todas las casas quemadas, vehículos quemados, por todos lados está todo quemado. No quedó nada", se escucha en el vídeo.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:Incendios forestalesLirquénPenco

