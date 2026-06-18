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    ¿Beneficioso o perjudicial? Experta analiza apertura del gobierno a restringir redes sociales a menores

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la directora del Magíster en Intervención Psicológica Infantojuvenil de la UDD, Ximena Pereira, ahondó en las distintas aristas que implicaría la idea del Ejecutivo, dada a conocer por la ministra María Jesús Wulf (Desarrollo Social), de que menores de edad necesiten utilizar la Clave Única para ingresar a redes sociales. ¿Cuál es la postura de la académica sobre esta iniciativa, que sigue la ruta de países como el Reino Unido? Revisa su diagnóstico en el video.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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