Boric dio discurso en acto de despedida frente adherentes: “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”

En la instancia el Presidente Boric, se dirigió ante la multitud con un mensaje de agradecimiento y además realizó un balance de su gestión, destacando varias de las leyes impulsadas durante su gobierno.

“Soy un Presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieron (...) He dado lo mejor de mi para estar a la altura y puedo decir, con tranquilidad y convicción que me voy con la frente en alto y las manos limpias”, declaró el Mandatario.