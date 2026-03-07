SUSCRÍBETE
    Boric dio discurso en acto de despedida frente adherentes: “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”

    El Presidente Gabriel Boric participó este sábado del acto de despedida convocado por el colectivo "Unidos con Boric" a pocos días del término de su mandato. Tras saludar desde uno de los balcones de La Moneda, bajó a reunirse junto a los simpatizantes que lo esperaban en la Plaza de la Constitución.

    Por 
    Catalina Bórquez

    En la instancia el Presidente Boric, se dirigió ante la multitud con un mensaje de agradecimiento y además realizó un balance de su gestión, destacando varias de las leyes impulsadas durante su gobierno.

    “Soy un Presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieron (...) He dado lo mejor de mi para estar a la altura y puedo decir, con tranquilidad y convicción que me voy con la frente en alto y las manos limpias”, declaró el Mandatario.

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

