Boric reitera llamado a aprobar Sala Cuna en último consejo de gabinete: “Es hora de darse la mano y sacarlo adelante”
El Presidente Gabriel Boric volvió a hacer un llamado a aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal en el último consejo de gabinete de su administración. En la instancia, en la que participaron todos sus ministros, el Mandatario afirmó que “ya ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante”. "Se puede, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos”, dijo, luego de semanas de tensiones con la UDI a propósito de la iniciativa.
