Iván Moreira por posible tráfico de menores haitianos: “Falló el Estado”

Iván Moreira - Senador de la República de Chile por Circunscripción 13, Región de Los Lagos Foto Pablo Vásquez R.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, abordó esta jornada a la reunión realizada la jornada de ayer en el Congreso cuyo objetivo fue tratar el presunto caso de tráfico de menores para coordinar acciones que permitan esclarecer los hechos.

Consultado al respecto en Radio Duna, el parlamentario destacó que la prioridad en esto debe estar en la búsqueda de los menores y en garantizar su reunificación familiar.

“Nosotros por ahora no estamos buscando culpables, estamos buscando como solución del Estado que a esos niños los encontremos, que los vayamos a buscar, y que los podamos verdaderamente reunificar”, señaló.

En esa línea, Moreira afirmó que en esta situación “falló el Estado”.

“Hay una serie de declaraciones controvertidas. Las instituciones del Estado fallaron” , sostuvo. “Y por eso yo digo, la prioridad hoy día es una prioridad lógica, humana, ¿dónde están esos niños?“.

Junto con esto, el parlamentario también apuntó a que las distintas entidades involucradas “tienen algún grado de responsabilidad en lo ocurrido”.

“En palabras simples, lo que yo sentí ayer, en forma transversal lo sentimos, que ahora el Estado de Chile tiene como prioridad buscarlos.”, afirmó.

Asimismo, el senador también destacó la rápida respuesta del Ejecutivo para enfrentar el caso, sosteniendo que “el llamado que le hizo el Congreso al Presidente de convocar a los tres poderes del Estado fue acogido de forma inmediata”

El próximo martes, indicó, realizarán otra sesión de una hora y media, “con los mismos intervinientes y los que no pudieron intervenir ayer, como la Dirección de Migraciones, como el Ministro del Interior, y el Ministro de Defensa”.