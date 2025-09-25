SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Boric responde a propuesta de la SNA: “Chile no está en condiciones de recibir más migración”

Desde Nueva York, el Presidente Gabriel Boric fue consultado por la idea de Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, de regularizar a migrantes por la falta de trabajadores en el sector agrícola. Pese a que destacó la relación colaborativa con la asociación gremial, el Mandatario afirmó que "no está en los planes del gobierno innovar" en materia migratoria. “Chile no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular", dijo.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

Lee también:

Más sobre:Gabriel BoricBoricSNASociedad Nacional de AgriculturaAntonio Walker

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

El chileno que busca los nuevos Spotify

La ambiciosa misión de 26 startups chilenas a cuatro ciudades claves de EEUU

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo la industria lechera está apuntando a una agricultura más sustentable y baja en emisiones

Día Nacional de Acceso a la Justicia: ministro Gajardo destaca avance de nueva institucionalidad en el área

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este viernes en Santiago por el Día Nacional Sin Auto

Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este viernes en Santiago por el Día Nacional Sin Auto

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios
Chile

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Día Nacional de Acceso a la Justicia: ministro Gajardo destaca avance de nueva institucionalidad en el área

En modo elecciones, con el Presidente Boric a la espera y Dorothy Pérez como gran estrella: lo que será Enade 2025
Negocios

En modo elecciones, con el Presidente Boric a la espera y Dorothy Pérez como gran estrella: lo que será Enade 2025

La mayoría de los trabajadores cree que debería existir un día libre por enfermedad o fallecimiento de su mascota

La alianza que une a Copec con Tesla de Elon Musk en Chile

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa
El Deportivo

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa

De otro planeta: skater brasileño rompe dos récords guinnes al bajar por la rampa más alta del mundo

Continúa el drama: Carlos Palacios abandona entrenamiento de Boca Juniors

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina
Mundo

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

Rebeca Grynspan, la costarricense que se perfila como principal competidora de Bachelet en la carrera por la ONU

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?