Boric responde a propuesta de la SNA: “Chile no está en condiciones de recibir más migración”
Desde Nueva York, el Presidente Gabriel Boric fue consultado por la idea de Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, de regularizar a migrantes por la falta de trabajadores en el sector agrícola. Pese a que destacó la relación colaborativa con la asociación gremial, el Mandatario afirmó que "no está en los planes del gobierno innovar" en materia migratoria. “Chile no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular", dijo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.