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    El Modo Mundial se vive en Falabella con productos, experiencias y desafíos digitales

    En la cuenta regresiva rumbo a la máxima cita deportiva de este 2026, la compañía activó su “Modo Mundial” con tecnología, artículos deportivos, coleccionables e iniciativas digitales y presenciales que se suman al entusiasmo que comienza a instalarse en torno al torneo más grande del mundo.

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    El Modo Mundial se vive en Falabella con productos, experiencias y desafíos digitales Adam Vilimek

    A horas del inicio del Mundial 2026, el ambiente futbolero empieza a sentirse con más fuerza dentro y fuera de la cancha. El regreso del álbum oficial, las conversaciones sobre las selecciones favoritas y las primeras predicciones de los partidos ya forman parte de una temporada que cada cuatro años vuelve a movilizar a fanáticos de todas las edades.

    En ese contexto, Falabella activó su “Modo Mundial”, una propuesta que reúne una selección especial pensada para vivir esta previa y cada etapa del campeonato, con alternativas disponibles en tiendas, la app y sitio de Falabella.com. La propuesta contempla tecnología para seguir cada partido, como televisores de 100 pulgadas y equipos de audio, artículos deportivos, figuritas Minix coleccionables y una selección especial de productos vinculados a esta temporada.

    El Modo Mundial se vive en Falabella con productos, experiencias y desafíos digitales

    Entre los favoritos de esta temporada destacan el álbum oficial, las láminas Panini y las Cartas Limited Edition exclusivas en Falabella del Mundial 2026, las que ya se convirtieron en protagonistas de esta cita deportiva, además de otros artículos asociados al campeonato, como la pelota oficial del torneo.

    La activación también incorpora nuevas experiencias vinculadas al campeonato. Una de ellas es el juego de probabilidades llamado “Desafío Mundial, Juega y Gana” disponible en la app de Falabella. Esta actividad es 100% gratuita, a la fecha ya van más de 50 mil inscritos y se espera que más de 1 millón de clientes participen. Aquí los usuarios podrán poner a prueba sus predicciones partido a partido y optar a premios de Kia, Hisense y Lenovo, que van desde un auto, hasta entradas a partidos de la cita mundialera.

    Asimismo, Falabella contará con experiencias presenciales ligadas al álbum oficial, con espacios de intercambio de láminas en todas las tiendas y otras iniciativas pensadas para vivir de cerca uno de los eventos más esperados del año. “Sabemos que el Mundial es uno de esos momentos que movilizan a muchas personas y que se viven de distintas maneras. Por eso quisimos reunir productos y experiencias pensadas para esta temporada, como parte de la previa y del entusiasmo que empieza a instalarse en torno al torneo”, señala Cristian Portilla, gerente de Negocios de Falabella.

    Más sobre:FalabellaMundial 2026branded-eldeportivo

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