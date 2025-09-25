Matthei condiciona tramitación de Presupuesto 2026: acusa cifras fiscales “mentirosas” del gobierno
La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acusó falta de transparencia en la entrega de información sobre las finanzas públicas por parte del Ejecutivo. "Hay indicios de que se están chuteando pagos para el próximo gobierno", denunció, afirmando que conversó con parlamentarios de su sector y que "no se va a tramitar ninguna Ley de Presupuesto si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones”.
