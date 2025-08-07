SUSCRÍBETE
Bus escolar con menores cayó a una zanja en Coronel

Durante la tarde del miércoles, se registró un accidente de tránsito que involucró a un minibus escolar que transportaba a 18 menores de edad, en el sector Yobilo de Coronel, R. del Biobío.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Según información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo por un fallo en los frenos, y así habrían caído en una zanja que estaba siendo usada como un basural irregular.

Los menores son estudiantes del Colegio María Esther Breve, y fueron atendidos por personal de emergencias y el SAMU. Sólo presentaron lesiones de carácter leve.

La información que se maneja, es que el bus que protagonizó el accidente prestaba servicio a un SLEP (Servicio Local de Educación Pública), por lo que la institución está investigando para determinar las causas del accidente.

Región del BiobíoCoronelNacionalBus Escolar

