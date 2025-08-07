Bus escolar con menores cayó a una zanja en Coronel

Según información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo por un fallo en los frenos, y así habrían caído en una zanja que estaba siendo usada como un basural irregular.

Los menores son estudiantes del Colegio María Esther Breve, y fueron atendidos por personal de emergencias y el SAMU. Sólo presentaron lesiones de carácter leve.

La información que se maneja, es que el bus que protagonizó el accidente prestaba servicio a un SLEP (Servicio Local de Educación Pública), por lo que la institución está investigando para determinar las causas del accidente.