Bus escolar con menores cayó a una zanja en Coronel
Durante la tarde del miércoles, se registró un accidente de tránsito que involucró a un minibus escolar que transportaba a 18 menores de edad, en el sector Yobilo de Coronel, R. del Biobío.
Según información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo por un fallo en los frenos, y así habrían caído en una zanja que estaba siendo usada como un basural irregular.
Los menores son estudiantes del Colegio María Esther Breve, y fueron atendidos por personal de emergencias y el SAMU. Sólo presentaron lesiones de carácter leve.
La información que se maneja, es que el bus que protagonizó el accidente prestaba servicio a un SLEP (Servicio Local de Educación Pública), por lo que la institución está investigando para determinar las causas del accidente.
