Donald Trump publica billete de $US 100 con su rostro: ¿Reemplazará a Benjamin Franklin?
A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos publicó una imagen que muestra un billete de 100 dólares con su rostro, y que en el reverso lleva escrito: “Dios bendiga a Donald Trump”.
La publicación generó polémica, ya que recientemente, el mandatario impulsó que los billetes de un dólar lleven su firma, lo que marca la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio aparece en un billete.
¿Es posible que el rostro de Benjamin Franklin sea reemplazado por la de mandatario actual?
En el video los detalles.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.