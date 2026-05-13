SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Donald Trump publica billete de $US 100 con su rostro: ¿Reemplazará a Benjamin Franklin? 

    A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos publicó una imagen que muestra un billete de 100 dólares con su rostro, y que en el reverso lleva escrito: “Dios bendiga a Donald Trump”.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La publicación generó polémica, ya que recientemente, el mandatario impulsó que los billetes de un dólar lleven su firma, lo que marca la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio aparece en un billete.

    ¿Es posible que el rostro de Benjamin Franklin sea reemplazado por la de mandatario actual? 

    En el video los detalles.

    Más sobre:LT ExplicaMundoEE.UU.Donald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En vivo: Colo Colo visita a Coquimbo en busca de una victoria que lo clasifique a las semifinales de la Copa de la Liga

    Metro cierra siete estaciones de la Línea 4 por “persona en la vía”: hay dos combinaciones suspendidas

    “No vimos delitos asociados”: Dorothy Pérez se refiere a informe de compra de terrenos del Minvu durante gestión de Montes

    Consejo Regional de Arica aprueba financiamiento a plan para comenzar la erradicación de la toma del Cerro Chuño

    Tras cita con Parisi y gestos del PDG: alcalde Toledo aclara que “por ahora” no está buscando militar en un partido

    ¿Es inmoral crecer al 2% en un país como Chile?

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Barcelona en TV y streaming

    Metro cierra siete estaciones de la Línea 4 por “persona en la vía”: hay dos combinaciones suspendidas
    Chile

    Metro cierra siete estaciones de la Línea 4 por “persona en la vía”: hay dos combinaciones suspendidas

    “No vimos delitos asociados”: Dorothy Pérez se refiere a informe de compra de terrenos del Minvu durante gestión de Montes

    Consejo Regional de Arica aprueba financiamiento a plan para comenzar la erradicación de la toma del Cerro Chuño

    Wall Street logra nuevos máximos históricos, pero la bolsa chilena camina en el sentido contrario y pierde todo lo ganado en el año
    Negocios

    Wall Street logra nuevos máximos históricos, pero la bolsa chilena camina en el sentido contrario y pierde todo lo ganado en el año

    Hapag-Lloyd pierde US$250 millones en el primer trimestre y las acciones de Vapores caen más de 2%

    Senado de EE.UU. ratifica a Kevin Warsh como presidente de la Fed, pero con la votación más estrecha de la historia

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo
    Tendencias

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    En vivo: Colo Colo visita a Coquimbo en busca de una victoria que lo clasifique a las semifinales de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo visita a Coquimbo en busca de una victoria que lo clasifique a las semifinales de la Copa de la Liga

    El rey de Francia: el PSG estira su hegemonía y logra su quinto título de liga consecutivo

    Manchester City golea a Crystal Palace y le mete presión a Arsenal en la definición de la Premier League

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades
    Tecnología

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”
    Cultura y entretención

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos

    Muere el histórico productor Jack Douglas, el hombre que se sintió culpable “toda la vida” por el asesinato de John Lennon

    Funcionarios de EE.UU. dicen que empresas chinas planean ventas secretas de armas a Irán
    Mundo

    Funcionarios de EE.UU. dicen que empresas chinas planean ventas secretas de armas a Irán

    El pistacho, la otra guerra sobre el “oro verde” entre Estados Unidos e Irán

    Wes Streeting, el ministro de Salud británico que buscaría desafiar el liderazgo de Keir Starmer en Reino Unido

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica
    Paula

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat