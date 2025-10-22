SUSCRÍBETE
“Cada peso será devuelto”: Presidente Boric asegura “devolución íntegra” por sobrecobros en tarifas eléctricas

El Mandatario dijo también que la oposición está "en su derecho" de presentar una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

Por 
Paula Morales
 
Alonso Vatel

Desde Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez al error que significó un cobro extra en las cuentas de la luz.

“Las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben y si es que lo hacen, cada peso será devuelto”, planteó, agregando que “de eso nos vamos a preocupar y encargar como gobierno”.

De todas formas, dijo que hizo valer las responsabilidades políticas y técnicas con las salidas de Diego Pardow del Ministerio de Energía y de Marco Antonio Mancilla de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

“Están en su derecho, yo no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso”, dijo el Presidente a propósito de la acusación constitucional que la oposición en bloque anunció hoy contra el extitular de Energía.

Más sobre:Gabriel BoricTarifas eléctricasAcusación ConstitucionalLibeloACDiego PardowCuentas de la luz

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?
Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana
¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese
Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido un gran impulsor de la actividad cibernética maliciosa”
Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
