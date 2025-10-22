“Cada peso será devuelto”: Presidente Boric asegura “devolución íntegra” por sobrecobros en tarifas eléctricas

Desde Valparaíso, el Presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez al error que significó un cobro extra en las cuentas de la luz.

“Las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben y si es que lo hacen, cada peso será devuelto”, planteó, agregando que “de eso nos vamos a preocupar y encargar como gobierno”.

De todas formas, dijo que hizo valer las responsabilidades políticas y técnicas con las salidas de Diego Pardow del Ministerio de Energía y de Marco Antonio Mancilla de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

“Están en su derecho, yo no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso”, dijo el Presidente a propósito de la acusación constitucional que la oposición en bloque anunció hoy contra el extitular de Energía.