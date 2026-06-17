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    Camión ganadero se volcó y provocó la fuga de 30 vacas en Temuco: novillos son buscados

    El incidente ocurrió en la intersección de avenida Los Pioneros con Manuel Recabarren, Temuco.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Un particular e inusual accidente de tránsito se registró durante la tarde del martes en Temuco: un camión volcó y 30 vacas se fugaron.

    Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del incidente y muestran cómo los novillos huyen del lugar.

    A raíz del volcamiento, solo uno de los animales resultó lesionado y permaneció en el lugar.

    Personal de Carabineros junto a los encargados de transporte del ganado están buscando a los novillos. Incluso, se dispuso de un dron para monitorear sus movimientos.

    Más sobre:ActualidadNacionalTemucoAccidente

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