Camión ganadero se volcó y provocó la fuga de 30 vacas en Temuco: novillos son buscados
El incidente ocurrió en la intersección de avenida Los Pioneros con Manuel Recabarren, Temuco.
Un particular e inusual accidente de tránsito se registró durante la tarde del martes en Temuco: un camión volcó y 30 vacas se fugaron.
Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del incidente y muestran cómo los novillos huyen del lugar.
A raíz del volcamiento, solo uno de los animales resultó lesionado y permaneció en el lugar.
Personal de Carabineros junto a los encargados de transporte del ganado están buscando a los novillos. Incluso, se dispuso de un dron para monitorear sus movimientos.
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