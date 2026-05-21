Cannes 2026: tres films imperdibles que ganaron la Palma de Oro disponibles en streaming
El Festival Internacional de Cine de Cannes se está celebrando del 12 al 23 de mayo en la Costa Azul de Francia.
Además, en esta 79º edición, Chile está presente con dos películas en competencia, de Manuela Martelli y Domina Sotomayor, y el director Diego Céspedes como parte del jurado.
En el video te recomendamos tres películas que han ganado la Palma de Oro, y que puedes encontrar en las plataformas de streaming.
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