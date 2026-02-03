SUSCRÍBETE POR $1100
    Captan a funcionarios de Conaf jugando con brasas en base operativa de Romeral

    Luego de que circulara un registro que muestra a brigadistas jugando con brasas, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) despidió a los involucrados.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La drástica medida se tomó luego de una investigación interna que fue producto de una denuncia ciudadana difundida por VLN Radio, que expuso las conductas imprudentes de los funcionarios al interior de la base operativa de Romeral.

    A través de un comunicado público, la institución confirmó la desvinculación inmediata de dos brigadistas pertenecientes a la base Maqui 5 por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.

    El informe precisó que las acciones pusieron en riesgo el lugar de trabajo y la integridad de otros funcionarios presentes, donde condenaron los hechos y recalcaron su compromiso de las normas disciplinarias y los protocolos de seguridad que rigen en la Conaf.

