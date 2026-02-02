Captan el momento exacto en que un socavón se “traga” una gasolinera en segundos
El incidente ocurrió en una estación de servicios en El Cairo, Egipto, y dejó a dos personas heridas, quienes se encontraban al interior del local.
Una cámara de seguridad captó el instante en que el suelo se abrió, y rápidamente los inmuebles colapsaron.
Según autoridades, el socavón tuvo una profundidad de 15 metros, e informes preliminares sugieren que el accidente podría haberse provocado por trabajos de excavación en un sitio cercano.
