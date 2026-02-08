Captan violento asalto armado en bencinera de Conchalí: cliente se defendió con cuchillo

En el registro se puede ver que uno de los antisociales portaba lo que parecía ser una ametralladora o un arma de alto calibre.

Los delincuentes habrían ingresado en primera instancia a robar a la tienda del servicentro, y lograron sustraer cigarros y otros artículos.

Luego, asaltaron a los bomberos de la bencinera y a los clientes que estaban cargando combustible.

En el video -difundido en redes sociales-, los sujetos intentaron robarse un vehículo, pero el conductor se defendió con un cuchillo.

Finalmente, se dieron a la fuga.