    Captan violento asalto armado en bencinera de Conchalí: cliente se defendió con cuchillo

    El incidente ocurrió durante la noche de este sábado en un servicentro ubicado en la comuna de Conchalí, donde un grupo de cinco delincuentes amenazó a los trabajadores con un arma de alto calibre.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    En el registro se puede ver que uno de los antisociales portaba lo que parecía ser una ametralladora o un arma de alto calibre.

    Los delincuentes habrían ingresado en primera instancia a robar a la tienda del servicentro, y lograron sustraer cigarros y otros artículos.

    Luego, asaltaron a los bomberos de la bencinera y a los clientes que estaban cargando combustible.

    En el video -difundido en redes sociales-, los sujetos intentaron robarse un vehículo, pero el conductor se defendió con un cuchillo.

    Finalmente, se dieron a la fuga.

