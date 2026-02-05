Carabineras protagonizan heroico rescate a adulta mayor que se ahogaba en playa de La Serena

La sargento segundo Claudia Mondaca y la cabo segundo Brenda Escare, iban en bicicleta cuando se percataron que una mujer se encontraba en riesgo de inmersión en la plata Cuatro Esquinas, de La Serena.

En ese contexto, se lanzaron al mar para socorrer a la adulta mayor de 75 años, y lograron ponerla a salvo.

Posterior al heroico rescate, llegó personal de la Armada y el SAMU para atender a la afectada.