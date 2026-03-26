Carabineros dispersa a estudiantes que protestan contra medidas del gobierno en Baquedano
Este jueves se realizó la primera marcha estudiantil contra el gobierno de José Antonio Kast, tras las alzas de la bencina.
La movilización fue organizada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) en conjunto con la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Red de Solidaridad Estudiantil y FEUSACH.
Los estudiantes tras reunirse en la sede del Congreso en Santiago se desplazaron por la Alameda hacia el sector de Baquedano, lugar donde Carabineros intervino para despejar la zona y restablecer el orden público.
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