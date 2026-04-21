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Carreras ilegales en EE.UU. moviliza a la policía de Nueva York
Un multitudinario encuentro automovilístico en Maspeth terminó con destrozos, enfrentamientos y una fuerte respuesta policial, aumentando la preocupación por la seguridad en el barrio. Fuente: Infobae
Por
Sebastián García
21 ABRIL 2026
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