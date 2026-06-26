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    EE.UU. bombardea Irán tras el ataque de Teherán a un buque en el estrecho de Ormuz

    El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) detalló que sus aviones atacaron depósitos iraníes de misiles y drones.

    Por 
    Europa Press
     
    Arturo León

    El Ejército de Estados Unidos bombardeó este viernes a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga el jueves en el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía como parte de un acuerdo marco de paz.

    El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) detalló que sus aviones atacaron depósitos iraníes de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras.

    Esta ofensiva es una respuesta al ataque iraní contra el buque “Ever Lovely” este jueves con un dron. El barco, con bandera de Singapur, salía del estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán.

    Tras el ataque iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a Irán de una violación “insensata” del alto el fuego por el ataque del viernes.

    El peligroso comportamiento de Irán socavó la libertad de navegación, en un momento en que el tráfico comercial fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional de vital importancia”, agregó el Centcom antes de asegurar que seguirá “prestando apoyo para garantizar” la navegación segura a las embarcaciones en la zona.

    “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mantienen su presencia y permanecen en estado de alerta para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se respeten, se cumplan y estén plenamente en vigor”, ha manifestado.

    Esto se produce horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya acusado a las autoridades de Irán de lanzar “al menos cuatro drones de un solo uso” contra buques en aguas de Ormuz. “Evidentemente, se trata de una violación estúpida de nuestro acuerdo de alto el fuego”, ha afirmado en sus redes sociales.

    Más sobre:OrmuzEE.UU.IránEstados UnidosEstrecho de OrmuzDonald Trump

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