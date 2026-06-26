Cancillería confirma el fallecimiento de un chileno tras los terremotos que afectaron gravemente a Venezuela

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros en el estado de La Guaira, Venezuela, 25 de junio de 2026. Foto: Xinhua

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este viernes que un chileno falleció producto de los terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles pasado.

Los movimientos tuvieron magnitudes de 7,1 y 7,5 y generaron graves daños en el país caribeño, y un importante número de víctimas, que se cifran en 920 fallecidos y más de 3.000 heridos.

Frente a este escenario, desde la Cancillería informaron de un connacional fallecido.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que se ha confirmado el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela”, señaló la cartera dirigida por el ministro Francisco Pérez.

Frente a lo anterior, la secretaría de Estado agregó que se encuentra en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención.