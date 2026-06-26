Habilitan recorrido especial de transporte público y descuentos en entradas para el MIM por vacaciones de invierno

El sistema de transporte público metropolitano acordó una alianza con el Museo Interactivo Mirador (MIM) para facilitar el acceso de familias al espacio educativo durante las vacaciones de invierno.

“Queremos que la experiencia MIM comience en la estación Mirador y continúe en el servicio especial 137x de Red Movilidad que entrega una conexión directa con el museo. De esta forma, ayudamos a las familias, que no tienen vehículo particular, a que puedan acceder desde cualquier punto de la ciudad y con un solo bip! y conocer las múltiples actividades que ofrece el museo”, manifestó el director de Transporte Público Metropolitano, Eduardo Castro.

Este recorrido especial de Red Movilidad operará durante las vacaciones de invierno el sábado 27 y domingo 28 de junio; sábado 4 y domingo 5 de julio, entre las 10.00 y las 18.00 horas.

El bus inicia su recorrido en la parada PE1289 (Parada 4/(M) Mirador), a las afueras de la estación Mirador de la Línea 5 del Metro de Santiago.

Al igual que todos los servicios del sistema integrado, se debe validar con la tarjeta bip!, o código QR.

“Nuestro llamado es a planificar los viajes, privilegiar Metro para sus desplazamientos y aprovechar esta alternativa pensada especialmente para que más niños y niñas disfruten de sus vacaciones”, indicó la gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro de Santiago, Paulina del Campo.

En esa línea, resaltó que lo que se busca es “que las familias puedan moverse de manera simple, segura y conveniente para disfrutar de uno de los panoramas más entretenidos de la ciudad”.

Por su parte, el subdirector del Museo Interactivo Mirador, Simón Pérez, anunció que en el marco de esta alianza con Red Movilidad y Metro, habilitaron un 20% de descuento en las entradas adquiridas a través de www.mim.cl, utilizando el código MIM-RED al momento de la compra.

“El beneficio estará vigente para las visitas entre el 26 de junio y el 5 de julio, coincidiendo con nuestra programación especial de vacaciones de invierno, para que más personas puedan disfrutar de una experiencia de ciencia, curiosidad y aprendizaje”, destacó.