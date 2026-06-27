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    Irán ataca posiciones de EE.UU. en respuesta a su ofensiva en el estrecho de Ormuz

    La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que la Casa Blanca violó el artículo cinco del preacuerdo alcanzado y advirtió: “si la infracción se repite, nuestra respuesta será más contundente”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Un sistema de misiles iraní durante ejercicios militares en una ubicación no revelada en el sur de Irán. Foto: Europa Press/Contacto/Iranian Army Office.

    La Guardia Revolucionaria de Irán informó este viernes que sus fuerzas navales atacaron “varios puntos” donde el Ejército de Estados Unidos estaba “posicionado”, en respuesta al ataque de Washington contra instalaciones iraníes, ejecutado tras acusar a Teherán de violar el preacuerdo alcanzado la semana pasada.

    “En respuesta a la agresión, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó varios lugares en los que estaba acuartelado el ejército terrorista estadounidense en la región”, señaló el brazo militar en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

    La rama castrense además aseguró que la Casa Blanca violó el artículo cinco del preacuerdo alcanzado y subrayó que los ataques de EE.UU. “han recibido la respuesta necesaria”. “Así seguirá siendo”, añadió, si continúan las ofensivas.

    “Si la infracción se repite, nuestra respuesta será más contundente”, apuntó la Guardia.

    Estas declaraciones se conocieron horas después de que las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) atacaran instalaciones en Irán como respuesta al buque alcanzado por un proyectil durante el jueves frente a las costas de Omán.

    En relación a la reacción armada estadounidense, medios iraníes, incluidas la agencia de noticias IRNA y la cadena estatal IRIB, informaron de que se registraron varias explosiones en el puerto de Sirik, una localidad de la provincia de Hormozgán, frente al estrecho de Ormuz, que alberga además una base militar.

    Vance advierte: “La violencia se responderá con violencia”

    Durante la tarde de este viernes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, había advertido que su país “responderá con violencia” ante cualquier agresión, después de la represalia de Washington a Teherán por el ataque iraní contra un buque mercantil.

    “Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen discrepancias sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden llamarnos por teléfono”, apuntó el mandatario estadounidense en una publicación en sus redes sociales.

    En esta, Vance subrayó que “la violencia se responderá con violencia” como advertencia tras el ataque de las fuerzas aéreas estadounidenses contra “instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros”, según detalló el CENTCOM en un comunicado.

    Más sobre:IránEstados UnidosEstrecho de OrmuzAtaquesGuardia RevolucionariaCENTCOMJD VanceMundo

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