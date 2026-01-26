SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Cómo evalúan los chilenos el gabinete de José Antonio Kast?

    En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el consultor estratégico de Artool, Jorge Selume, abordó la última encuesta de Descifra que desmenuzó la reacción de la ciudadanía al gabinete que el presidente electo presentó el martes. ¿Cuál fue la mayor sorpresa, qué gabinete se considera como clave y es mayor la recepción positiva o negativa? Todos los detalles en el video.

    Alonso Vatel 
    Alonso Vatel
    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Rating del domingo 25 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”

    Abogado de Ángela Vivanco previo a audiencia de formalización: “Ella está muy afectada de salud”

    Carmona desdramatiza cita oficialista sin PC ni FA y refuerza que su partido insistirá en la unidad

    Caso Factop: informe encargado por Elberg, Luksic y Lería respalda valorización de Patio, pese a críticas de Jalaff

    Cuando el fuego deja de ser un desastre natural

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Desesperación en medio de la crisis: Liverpool contacta a Xabi Alonso para reemplazar al técnico Arne Slot

    No podrán entrar al Estadio Nacional ante Audax: ANFP castiga a más de 3.000 hinchas de la U por incidentes ante Coquimbo

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Espíritus, levitación y posesiones: obra con trucos de magia aterriza en el Festival Santiago Off

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

    Alto cargo del Ejército de China purgado es acusado de “pisotear y socavar” la autoridad de Xi Jinping

    “Melania”: El documental de la primera dama de EE.UU. que llega en un complejo momento para la Casa Blanca

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur