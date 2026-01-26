¿Cómo evalúan los chilenos el gabinete de José Antonio Kast?
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el consultor estratégico de Artool, Jorge Selume, abordó la última encuesta de Descifra que desmenuzó la reacción de la ciudadanía al gabinete que el presidente electo presentó el martes. ¿Cuál fue la mayor sorpresa, qué gabinete se considera como clave y es mayor la recepción positiva o negativa? Todos los detalles en el video.
