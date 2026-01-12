SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Con barricadas y enfrentamientos: Así comenzó el desalojo de la megatoma de San Antonio

    Cerca de dos mil familias que habitan en la zona deberán abandonar el lugar los próximos días.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante la mañana de este lunes, comenzó el desalojo programado de la gran toma ubicada en San Antonio, región de Valparaíso. El operativo policial se desplegó pasada las 07:00 horas en el Cerro La Virgen, con el objetivo de iniciar el desalojo de 115 hectáreas de los terrenos pertenecientes a la Inmobiliaria San Antonio S.A.

    Desde la noche, los pobladores comenzaron con disturbios que continuaron hasta el inicio de la jornada. Se reportaron barricadas en las zonas de ingreso a la megatoma, ademas de la instalación de “miguelitos” para evitar el operativo.

    El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, explicó que “este proceso nunca deja de ser tranquilo y nunca deja satisfecho a todas y a todos”.

    Además agregó: “Lo que vamos a hacer es iniciar el proceso de desocupación, es aproximadamente la mitad en superficie (…) Estamos hablando de aproximadamente 1.900, 2.000 sitios, son los que están fuera del Plan Habitacional, y por lo tanto, son los que se van a desocupar”.

    Más sobre:DesalojoMegatoma San AntonioOperativo policialCrisis habitacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed

    El principal antídoto contra la pobreza es el trabajo

    Boric invita a Kast a aprobar el proyecto de sala cuna universal tras duros cruces: “Podemos llegar a un consenso”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza venta de entradas para la fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    Boric invita a Kast a aprobar el proyecto de sala cuna universal tras duros cruces: “Podemos llegar a un consenso”

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed
    Negocios

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed

    El principal antídoto contra la pobreza es el trabajo

    Mejoran las perspectivas económicas: expertos elevan proyecciones de crecimiento para 2026 y el próximo año

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora
    Tendencias

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior
    El Deportivo

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Nuevo refuerzo albo: Peñarol confirma que el uruguayo Javier Méndez viaja a Chile para integrarse a Colo Colo

    “Es un descaro”: Palestino se indigna con Atlético Mineiro y advierte a la U por posible venta de Lucas Assadi

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”
    Mundo

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”

    El Papa León XIV se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil