Con barricadas y enfrentamientos: Así comenzó el desalojo de la megatoma de San Antonio

Durante la mañana de este lunes, comenzó el desalojo programado de la gran toma ubicada en San Antonio, región de Valparaíso. El operativo policial se desplegó pasada las 07:00 horas en el Cerro La Virgen, con el objetivo de iniciar el desalojo de 115 hectáreas de los terrenos pertenecientes a la Inmobiliaria San Antonio S.A.

Desde la noche, los pobladores comenzaron con disturbios que continuaron hasta el inicio de la jornada. Se reportaron barricadas en las zonas de ingreso a la megatoma, ademas de la instalación de “miguelitos” para evitar el operativo.

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, explicó que “este proceso nunca deja de ser tranquilo y nunca deja satisfecho a todas y a todos”.

Además agregó: “Lo que vamos a hacer es iniciar el proceso de desocupación, es aproximadamente la mitad en superficie (…) Estamos hablando de aproximadamente 1.900, 2.000 sitios, son los que están fuera del Plan Habitacional, y por lo tanto, son los que se van a desocupar”.