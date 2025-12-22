SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Conce Allamand emprende con Musse

    Conversamos con Conce Allamand, artista y cosmetóloga, que acaba de lanzar Musse Cosmetic, un proyecto que venía gestando desde hace dos años y que luego de superar una serie de desafíos, sale a competir al mercado con una propuesta diferente.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:Money TalksMusseCosméticaEmprendimientos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    Gobierno le presenta a la CUT los ejes centrales de proyecto de negociación ramal que ingresará el 5 de enero al Congreso

    Ceremonia: 988 suboficiales de Carabineros egresan tras dos años de perfeccionamiento

    “Son un ejemplo e inspiración”: Gabriel Boric entrega condecoración “Presidente de la República” a FF.AA.

    Gamer chino se hospedó por dos años en un hotel y dejó “cerros” de basura"

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Servicios

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad
    Chile

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    Ceremonia: 988 suboficiales de Carabineros egresan tras dos años de perfeccionamiento

    “Son un ejemplo e inspiración”: Gabriel Boric entrega condecoración “Presidente de la República” a FF.AA.

    Gobierno le presenta a la CUT los ejes centrales de proyecto de negociación ramal que ingresará el 5 de enero al Congreso
    Negocios

    Gobierno le presenta a la CUT los ejes centrales de proyecto de negociación ramal que ingresará el 5 de enero al Congreso

    Colbún sortea permiso ambiental de su proyecto eólico Junquillos en Biobío y espera iniciar su construcción en 2026

    China Jinko Power presenta su tercer proyecto de almacenamiento de energía por US$500 millones

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto
    Tendencias

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”
    El Deportivo

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    La reacción de Joaquín Niemann al retiro de Mito Pereira

    La invalidez de la cláusula que liberó a Gustavo Álvarez de la U

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado
    Cultura y entretención

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    De película: revelan la duración del esperado final de Stranger Things

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas
    Mundo

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza