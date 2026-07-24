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Consequence of Energy: la banda que revitaliza el rock chileno presenta su nuevo álbum en vinilo
En conversación con Francisco Aravena y Claudio Vergara, el conjunto habla de su nuevo disco "We are one", y también profundiza en una obra que mantiene las guitarras y el voltaje en alto.
Por
Paula Morales
24 JULIO 2026
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