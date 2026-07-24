Desde la Redacción: entrevista a Guido Girardi y Patricio Melero
En este capítulo del programa de streaming de La Tercera el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro y expresidente PPD, Guido Girardi, reflexionó sobre los vertiginosos cambios tecnológicos y sociales del país. Ante esas transformaciones, planteó que el Frente Amplio "requiere la certificación" del Partido Comunista y sostuvo que el Socialismo Democrático debe "alejarse del socialismo que quiere quedarse anclado en el siglo XX". Por su parte, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, enfatizó en la molestia del sector exportador por el arancel del 12,5% que impuso Estados Unidos. Así, instó al Presidente José Antonio Kast a tener un "cara a cara" con Donald Trump en que enfatice en la afinidad ideológica entre ambos. "Con franqueza, no se ha notado todavía el cambio de gobierno", sostuvo.
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