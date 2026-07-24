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    Sala de Pauta | Entre acuerdos, bloqueo y “cocina”: la negociación política tras la megarreforma

    En el tercer capítulo de Sala de Pauta, los editores Gloria Faúndez, Eugenia Fernández, Rodrigo Cárdenas, el periodista Juan Andrés Quezada y ex ministro Gonzalo Blumel analizaron la tramitación de la megarreforma, las tensiones que dejó en el oficialismo y las dificultades del sistema político para construir acuerdos más amplios.

    Por 
    La Tercera

    ¿Todavía es posible llegar a acuerdos en la política chilena? Esa fue la pregunta que marcó el tercer capítulo de Sala de Pauta.

    A propósito de la tramitación de la megarreforma, la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez; la editora de LT Domingo, Eugenia Fernández; el editor de Pulso, Rodrigo Cárdenas; y el periodista Juan Andrés Quezada analizaron las tensiones que dejó la negociación entre el gobierno, el PPD y otras fuerzas políticas, así como el alcance de los acuerdos logrados durante la discusión legislativa.

    El panel abordó si la aprobación de la reforma puede considerarse un éxito político del gobierno, considerando que logró despachar una iniciativa central de su agenda en un plazo acotado, pero sin alcanzar un respaldo transversal de la oposición. También se discutió el rol que han adquirido partidos bisagra, como el PDG, en un Congreso fragmentado y con incentivos cada vez más complejos para la construcción de mayorías.

    Otro de los temas fue el desprestigio de la llamada “cocina”, concepto que volvió a aparecer en la conversación sobre las negociaciones políticas. El panel revisó cómo se tensiona la necesidad de acuerdos en espacios acotados con la demanda por mayor transparencia y legitimidad frente a la ciudadanía.

    En el segundo bloque se sumó Gonzalo Blumel, exministro del Interior y director del centro de estudios Horizontal, quien reflexionó sobre el valor de los acuerdos como herramienta para gobernar y sobre las dificultades que enfrenta hoy la política para construir consensos duraderos.

    El capítulo también incorporó preguntas enviadas por suscriptores de La Tercera. En general, sus comentarios reflejaron una preocupación por la pérdida de capacidad de la política chilena para alcanzar acuerdos relevantes, no solo por diferencias ideológicas, sino también por desconfianza, cortoplacismo y falta de claridad frente a los aspectos técnicos de algunas reformas.

    Entre las preguntas abordadas estuvieron cómo recuperar acuerdos mínimos en temas relevantes para el país, qué mecanismos concretos podrían ayudar a que los distintos sectores vuelvan a buscar soluciones comunes y si la llamada “cocina” ha sido desprestigiada injustamente, considerando que muchas negociaciones requieren conversaciones acotadas entre actores con capacidad de llegar a acuerdos.

    Sala de Pauta es un videopodcast exclusivo para suscriptores de La Tercera, donde periodistas y editores analizan en profundidad los temas que marcan la agenda para ayudarte a entender mejor aquello que lees todos los días.

    Además del acceso anticipado a cada capítulo, los suscriptores pueden participar proponiendo temas, enviando preguntas y compartiendo comentarios que ayudan a orientar futuras conversaciones.

    Más sobre:Sala de PautaNegociaciónMegarraformaGonzalo Blumel

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