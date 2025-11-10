“¡Corrupto!“: altercado entre Fidel Espinoza y Daniel Manouchehri tensiona discusión de AC contra Ulloa

La discusión inició cuando Ulloa relató que sostuvo “conversaciones informales” en 2020 con los senadores Rafael Prohens (RN) y Yasna Provoste (DC), bajo el contexto de la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso.

Frente a esto, el diputado Manouchehri, exigió que Provoste respondiera a la mención.

Así, la senadora democratacristiana se levantó para encarar al diputado, y es ahí donde Fidel Espinoza se sumó, lo que obligó a suspender la sesión.