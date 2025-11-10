“¡Corrupto!“: altercado entre Fidel Espinoza y Daniel Manouchehri tensiona discusión de AC contra Ulloa
En medio de la sesión en el Senado que busca definir la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, el diputado Daniel Manouchehri y el senador Fidel Espinoza -ambos del Partido Socialista-, protagonizaron un tenso momento que obligó a suspender la sesión por algunos minutos.
La discusión inició cuando Ulloa relató que sostuvo “conversaciones informales” en 2020 con los senadores Rafael Prohens (RN) y Yasna Provoste (DC), bajo el contexto de la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso.
Frente a esto, el diputado Manouchehri, exigió que Provoste respondiera a la mención.
Así, la senadora democratacristiana se levantó para encarar al diputado, y es ahí donde Fidel Espinoza se sumó, lo que obligó a suspender la sesión.
