¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

La pregunta que muchos se hacen entonces es cuánto pan al día podemos comer.

Un reciente estudio de la Escuela de Medicina de Harvard intentó dar una respuesta. Y para los fanáticos de este producto, la conclusión no es muy alentadora.

Según esta investigación, la cantidad óptima recomendada es de apenas una unidad por semana.

Esto se debe a que un pan contiene cerca de 13 gramos de azúcar, y la cantidad diaria recomendada de azúcar es de 24 gramos para mujeres y 36 para hombres.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con este límite. La OMS sugiere que una persona con una alimentación saludable y que realizan actividad física puede consumir hasta 250 gramos de pan por día.

Esto equivale a dos hallullas o una marraqueta completa por día.

Incluso, la OMS dice que las personas que practican deportes extremos o realizan pesas, pueden ingerir hasta 400 gramos diarios de pan, es decir hasta tres panes al día.

Pero independiente de la cantidad, si hay consenso en que algunos tipos de panes son mejores que otros, y entre ellos, el más recomendado es el pan integral, por ser una fuente rica en hidratos de carbono, vitaminas y minerales.

En cambio, el menos recomendado es el pan blanco, que está elaborado con harinas refinadas y carece de la fibra y otros nutrientes presentes en el grano entero usado en el pan integral.