Dato útil: ¿Es buen momento para cumplir el sueño de la casa propia?
Según los últimos datos, están mejorando las posibilidades para adquirir una vivienda, departamento o refinanciar un crédito hipotecario. Acá te lo contamos.
Según el Banco Central, la tasa de interés promedio en créditos para la vivienda llegó a 4,36% en julio, lo que supone el nivel más bajo desde septiembre de 2023 (4,35%).El peak de este año se registró en febrero, con una tasa hipotecaria promedio de 4,45%.
La tasa fue incluso más atractiva en la semana terminada el 31 de julio, ya que promedió 4,32%, su punto más bajo desde la primera semana de enero de este año.
