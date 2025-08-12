Dato útil: ¿Es buen momento para cumplir el sueño de la casa propia?

Según el Banco Central, la tasa de interés promedio en créditos para la vivienda llegó a 4,36% en julio, lo que supone el nivel más bajo desde septiembre de 2023 (4,35%).El peak de este año se registró en febrero, con una tasa hipotecaria promedio de 4,45%.

La tasa fue incluso más atractiva en la semana terminada el 31 de julio, ya que promedió 4,32%, su punto más bajo desde la primera semana de enero de este año.