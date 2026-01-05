Delcy Rodríguez asume como Presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
En medio de la crisis política que sacude el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Eloína Rodríguez -quien se desempeñaba como vicepresidenta-, asumió la presidencia, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la jefatura del Estado bolivariano.
La designación se produce luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenara que asumiera el cargo para garantizar la continuidad del Estado ante la ausencia del Nicolás Maduro.
