Bellolio refuerza llamado contra la violencia escolar tras reunión en La Moneda: se conversaron estrategias “legislativas y administrativas

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, realizó este jueves un llamado a comenzar a controlar la violencia en las comunidades escolares, particularmente la vinculada a los llamados overoles blancos.

Lo anterior luego que el martes 31 de marzo se produjera un incendio al interior del Liceo José Victorino Lastarria, producido por alumnos encapuchados al interior del establecimiento.

Tras una reunión junto a los jefes comunales de Santiago y de Ñuñoa (Mario Desbordes y Sebastián Sichel, respectivamente) con representantes del Ejecutivo de las carteras de Segpres, Seguridad, Interior y Mineduc, Bellolio destacó el pronto avance en estas medidas.

“Se hablaron distintas iniciativas que algunas son de rango legal y por tanto el gobierno tiene que seguirlas. Hay algunas que están todavía en borrador y por tanto no las puedo adelantar”, explicó.

Sobre lo overoles blancos señaló que “ es una violencia política, organizada , en donde hay adultos que financian, que organizan esto, que es una motivación de destruir aquella educación pública de alta calidad y esa es la que necesitamos frenar cuanto antes”.

“Insistimos en la idea de revisión aleatoria de mochila, de poder poner alguna manera de pórtico que permita que no entren elementos metálicos que puedan dañar a la comunidad, así como también cámaras al interior del establecimiento”, enfatizó el jefe comunal.

Por otra parte, también detalló que se conversaron tanto de medidas legislativas como administrativas.

“Sí, hay algunas que son administrativas porque, por ejemplo, ya está en vigencia la Ley de Convivencia Escolar, donde se quitan ciertas prohibiciones que había hecho la superintendencia antes. Por ejemplo, esta revisión aleatoria de mochila. Entonces, es administrativa porque hay un reglamento que hay que dictar”, detalló.