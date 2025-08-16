SUSCRÍBETE
¿Derecha o izquierda?: quién sería la oposición más “dura” en el próximo ciclo presidencial

La última entrega del “Termómetro político” de la encuesta Descifra, además de arrojar datos sobre el próximo ciclo presidencial, mostró que un 62% cree que para el beneficio del país será mejor que el próximo Presidente tenga mayoría oficialista en ambas cámaras. En otro punto, abordó el 37% cree que las protestas estudiantiles resurgieron porque los problemas de la educación escolar persisten y el gobierno no les ha dado solución.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

