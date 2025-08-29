SUSCRÍBETE
Desbordes desdramatiza descuelgues a Matthei: “El 99% de los alcaldes de Chile Vamos estamos con ella”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, fue consultado por los desmarques del comando de Evelyn Matthei al de José Antonio Kast.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

En el marco de la entrega de cámaras corporales para inspectores municipales, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), fue consultado por los desmarques del comando de Matthei al de Kast.

Y es que ya son varios quienes se distanciaron de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), para apoyar públicamente al candidato del Partido Republicano y del Partido Socialcristiano, José Antonio Kast.

Entre ellos se encuentran exautoridades de los gobiernos de Piñera, como el exministro Rodrigo Álvarez y los exsubsecrearios Jorge Atton, Álvaro Cruzat y Ricardo Irarrázabal. A ellos se suman el extimonel de RN, Carlos Larraín, el diputado Miguel Mellado, el senador Alejandro Kusanovic y el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina.

En ese contexto, el líder comunal de Santiago mostró su respaldo a Matthei. “Es la mejor candidata, la que tiene mejor equipo, la que tiene mejor programa”, dijo, agregando que el "99,9% de los alcaldes de Chile Vamos estamos con ella”. “El 99% de los diputados, senadores de Chile Vamos estamos con ella, lo mismo los de Demócratas y Amarillos, por lo tanto, la enorme mayoría de las autoridades, de los dirigentes, de nuestras coaliciones estamos apoyándola”, afirmó.

De todas formas, Desbordes lamentó el distanciamiento de Codina con la directiva de RN. “Germán es un tremendo activo que tenía Renovación y lamentablemente cuando te tratan a las patadas, no queda otra”, planteó, agregando que incluso él mismo “no tiene tiempo para hablar” con la actual directiva RN.

