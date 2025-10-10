SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Desde la Redacción 10 de octubre: la última candidatura de Artés y qué hay detrás del éxito de 31 Minutos en Tiny Desk

Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera las duras críticas del candidato presidencial independiente Eduardo Artés al gobierno del Presidente Gabriel Boric. El abanderado, también, sinceró que esta es su última aventura presidencial y cuestionó fuertemente que se le otorgara a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:Desde la RedacciónEduardo Artés31 minutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

31 minutos en Tiny Desk: Pablo Ilabaca relata cómo se formuló la exitosa presentación

Dónde y a qué hora ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile

Dónde y a qué hora ver a Unión Española vs. Huachipato por la Liga de Primera

Netanyahu insiste en que Trump se merece el Nobel de la Paz por el acuerdo de Gaza

Pablo Ortúzar y crisis en la educación: “El gobierno condenó a la mediocridad al sistema completo”

“Flash Fogging”: informe final de la DGAC concluye que helicóptero de Piñera chocó por falta de visibilidad en la cabina

Servicios

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

“Flash Fogging”: informe final de la DGAC concluye que helicóptero de Piñera chocó por falta de visibilidad en la cabina
Chile

“Flash Fogging”: informe final de la DGAC concluye que helicóptero de Piñera chocó por falta de visibilidad en la cabina

Candidato Artés cuestiona a Machado como ganadora del Nobel de la Paz: “¿Cuáles son sus méritos?“

Boric encabeza nuevo consejo de gabinete con alusión a su gestión en materia fronteriza y su próximo viaje al Vaticano

El mercado empeora pronósticos para la economía: baja cálculo de crecimiento y sube el de inflación
Negocios

El mercado empeora pronósticos para la economía: baja cálculo de crecimiento y sube el de inflación

La corrección de Ignacio Briones a Bernardo Fontaine por los US$ 6.000 millones del recorte fiscal de Kast

Gtd se asocia con el Grupo Romero para potenciar área de data centers: negocio se valoró en US$ 118 millones

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte
Tendencias

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Quién es María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz y líder opositora contra el régimen de Maduro en Venezuela

Dónde y a qué hora ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile

Dónde y a qué hora ver a Unión Española vs. Huachipato por la Liga de Primera

La resurrección de Alexis Sánchez hace tambalear la regla: Sebastián Miranda le abre la puerta de la Roja

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Un encuentro de leyendas: escucha la canción que reúne a Charly García y Sting
Cultura y entretención

Un encuentro de leyendas: escucha la canción que reúne a Charly García y Sting

Masquemusica lanza “10 días”, el primer adelanto de su nuevo disco

Oasis y Richard Ashcroft: la historia de una hermandad intensa y conflictiva

Netanyahu insiste en que Trump se merece el Nobel de la Paz por el acuerdo de Gaza
Mundo

Netanyahu insiste en que Trump se merece el Nobel de la Paz por el acuerdo de Gaza

Estados Unidos confirma el repliegue de tropas israelíes en Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego

El ataque armado al grupo de cumbia Agua Marina: el caso que terminó costándole la destitución a la presidenta peruana Dina Boluarte

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida