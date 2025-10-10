Desde la Redacción 10 de octubre: la última candidatura de Artés y qué hay detrás del éxito de 31 Minutos en Tiny Desk
Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera las duras críticas del candidato presidencial independiente Eduardo Artés al gobierno del Presidente Gabriel Boric. El abanderado, también, sinceró que esta es su última aventura presidencial y cuestionó fuertemente que se le otorgara a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz.
