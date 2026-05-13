Jaguar revela el nombre de su GT eléctrico: un homenaje a su tradición deportiva

Largamente esperado, y adelantado, Jaguar confirmó el nombre de su futuro gran turismo eléctrico de cuatro puertas. Se llamará Type 01 y se pone como misión ser el inicio de una nueva etapa para la histórica firma británica.

Es considerado primer vehículo desarrollado bajo la reinvención total de la marca como fabricante de automóviles eléctricos de lujo, apostando por un posicionamiento más exclusivo y tecnológico.

El nombre elegido resume precisamente esa transformación. “Type” recupera la histórica tradición de modelos legendarios como los C-Type, D-Type, E-Type y F-Type, mientras que el “0” simboliza las cero emisiones de su sistema de propulsión eléctrico y el “1” identifica al modelo como el primero de una nueva generación.

A nivel técnico, el Type 01 promete cifras impactantes. Jaguar confirmó que utilizará una arquitectura completamente inédita y un sistema de tres motores eléctricos capaz de superar los 1.000 caballos de fuerza y generar más de 1.300 Nm de torque.

La marca busca que este modelo combine altas prestaciones con refinamiento y confort de alto nivel, manteniendo el espíritu de conducción emocional que históricamente la caracterizó.

Aunque todavía no se conocen imágenes definitivas del vehículo de producción, los prototipos camuflados ya comenzaron sus pruebas públicas en las calles de Mónaco, coincidiendo con el fin de semana de la Fórmula E, categoría en la que Jaguar participa oficialmente.

Visualmente, el nuevo GT apostará por una estética modernista y proporciones muy diferentes a las de cualquier Jaguar anterior. Uno de los detalles distintivos será el nuevo motivo gráfico lineal ubicado entre el capó y el parabrisas, un rasgo que anticipa el lenguaje de diseño de los futuros modelos de la marca.

El Type 01 también estrenará la nueva plataforma JEA, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos premium de gran tamaño y altas prestaciones. Esta arquitectura será utilizada posteriormente en otros modelos, incluyendo un SUV y una gran berlina de lujo.

Jaguar proyecta que el Type 01 se presentado a fines de año y llegue al mercado durante la primera mitad de 2027. Sus versiones más exclusivas tendrán precios cercanos a las 150 mil libras esterlinas (US$202 mil), posicionándose entre fabricantes premium tradicionales y marcas de lujo de alto nivel como Bentley o Aston Martin.