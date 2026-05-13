Más allá de los años, Capítulo 6: Ciudades para una vida larga: cómo influyen nuestros entornos

Las estadísticas dicen que la capacidad de una persona de envejecer bien se explica sólo en un 28% por un componente genético. El resto tiene que ver con el ambiente en el que nos desenvolvemos: desde el estilo de vida que llevamos hasta si en la ciudad donde vivimos hay presencia de elementos tóxicos que puedan dañar la salud.

La evidencia, entonces, es contundente: cómo es la urbe, el barrio y la casa donde pasamos nuestra vejez sí influye en la longevidad, por lo tanto, el objetivo debería ser que todas las personas mayores puedan envejecer en entornos saludables.

“Las personas no envejecemos en el vacío”, dice el gerontólogo español Diego Sánchez, uno de los invitados al sexto capítulo episodio de “Más allá de los años”, videopodcast creado por Educa Impacto con el apoyo de Caja Los Andes, que busca reflexionar en la vivencia de la longevidad a través de la mirada de distintos expertos.

De ahí la necesidad, dice, de incluir este factor en los programas sociales dedicados a mejorar la calidad de vida de la población mayor.

Algo de eso tiene, por ejemplo, el programa “Ciudades amigables”, presente en más de 200 municipios locales; sin embargo, el objetivo a mediano plazo es que toda urbe se prepare para el aumento en la longevidad que se producirá en los próximos años.

Una opinión similar tiene la doctora en Antropología Social Alessandra Olivi, también invitada a este capítulo, quien a través de su trabajo en Gerópolis –Centro Disciplinario para el Desarrollo del Adulto Mayor de la Universidad de Valparaíso– destaca cómo el concepto de envejecimiento ha cambiado en las últimas décadas, de ser una problemática abordada sólo desde el punto de vista de la salud a una multidisciplinaria, que considera distintas iniciativas para promover la integración de las personas mayores en el tejido social.

Te invitamos a revivir este nuevo capítulo aquí, o en los canales de YouTube de Caja Los Andes y La Tercera.