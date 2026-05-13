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    A un año del informe de Contraloría: ¿cambió el sistema de licencias médicas? Revive el Capítulo 3 de “Caja abierta”

    Polo Ramírez conversó en este episodio con la superintendenta (S) de Seguridad Social, Patricia Soto, y con los diputados Fernando Zamorano (PPD) y Cristián Mella (DC), acerca del panorama actual de este beneficio y las necesarias reformas que se están tramitando en el congreso.

     

    Durante 2026, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), organismo que fiscaliza y regula a los entes involucrados en la tramitación de licencias médicas, proyecta que se emitirán un millón menos de permisos de salud que el año anterior.

    ¿La razón? Por una parte está el llamado “efecto Dorothy”, luego de que el informe de Contraloría, liderada por la abogada Dorothy Pérez, destapara el mal uso y fraude de parte de más de 2.500 funcionarios públicos entre 2023 y 2024. Pero también está el aumento de medidas fiscalizadoras que ha puesto en marcha la SUSESO a partir de constantes cruces de datos, lo que ha permitido, por ejemplo, identificar e iniciar acciones de oficio contra aquellos emisores que presentan grandes volúmenes de licencias dispensadas en poco tiempo.

    Sin embargo, la reforma a la ley de Subsidio de Incapacidad Laboral es urgente. El proyecto, que actualmente se encuentra en discusión en el Senado, considera varias aristas, desde dotar de mayores facultades fiscalizadoras la SUSESO, la COMPIN y FONASA hasta reducir los días de carencia -o días no pagados en una licencia- en el sector privado e introducirlos en el sector público, donde se remuneran los permisos completos y hay un exceso de uso de licencias cortas.

    Una de las preocupaciones más importantes de los legisladores es que estas medidas no terminen afectando a quienes sí necesitan hacer uso de un descanso por enfermedad.

    “Como país debemos estar conscientes de que, efectivamente, hay personas que están enfermas y que merecen usar su licencia médica como un derecho", dijo Patricia Soto, superintendenta (S) de Seguridad Social, en este nuevo capítulo de “Caja abierta”, donde comentó algunas de las indicaciones necesarias que debiera considerar la reforma -como incorporar en el aumento de los poderes fiscalizadores a las ISAPRE- y también el importante rol que ejercen las Cajas de Compensación a la hora de pagar a tiempo los subsidios por enfermedad del 80% de los trabajadores dependientes afiliados a FONASA.

    Fortalecer el “espíritu social” de las licencias médicas

    En el segundo bloque de “Caja abierta”, llamado Box Populi, los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Fernando Zamorano, representante PPD por el distrito 15, en la Región de O’Higgins, y Cristián Mella, representante DC por el distrito 6, en la Región de Valparaíso, analizaron los pormenores del proyecto que busca reformar el Subsidio de Incapacidad Laboral, presentado a mediados del año pasado por el Presidente Boric y al que la actual administración dispuso carácter de urgencia en su tramitación.

    “Desde mi punto de vista tenemos que pensar en una nueva entidad fiscalizadora, médica, de carácter técnico, que pudiera ir corroborando efectivamente las enfermedades que se presentan en las licencias médicas”, aseguró el diputado Cristián Mella, mientras que Fernando Zamorano afirmó que el proyecto “debe tener dos pilares fundamentales. Uno, fortalecer la fiscalización y el rol institucional y, por otro lado, fortalecer el espíritu de la licencia médica, que tiene un rol sanitario y también social”.

    Más sobre:Caja AbiertaPresentado por Cajas de Chilebranded_pulso

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