Desde la Redacción 13 octubre: Kast explica por qué no detalla plan fiscal y Trump dice que “se acabó la guerra” en Gaza
Revisa en esta edición del programa de streaming de La Tercera la entrevista de Rodrigo Álvarez y Gloria Faúndez al candidato presidencial del Partido Republicano y el PSC, José Antonio Kast. En este capítulo, además, la explicación sobre el intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Gaza y la visita de Donald Trump al parlamento israelí.
