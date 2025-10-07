Desde la Redacción 4 de octubre: Cruce Jara-Montes, debate nueva generación de candidatos y los últimos 40 días de campaña
En esta edición del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, revisa la entrevista de Paula Catena y Rodrigo Álvarez a la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien abordó la tensión que ha escalado entre la abanderada oficialista, Jeannette Jara, y el titular de Vivienda, Carlos Montes.
