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    Inversiones y desarrollo de nuevas tecnologías de Portal Inmobiliario impulsan demanda y satisfacción de usuarios a nivel histórico

    Tras dos años de inversión en tecnología, la plataforma inmobiliaria de Mercado Libre reportó un salto de 23 puntos de satisfacción y un alza de +20% en contactos en el primer semestre de 2026.

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    Inversiones y desarrollo de nuevas tecnologías de Portal Inmobiliario impulsan demanda y satisfacción de usuarios a nivel histórico

    Encontrar un lugar para vivir es, probablemente, una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Sin embargo, el camino tradicional suele estar lleno de problemas: llamadas que nadie responde, visitas a ciegas y horas navegando entre publicaciones desactualizadas.

    Con el objetivo de transformar este escenario, Portal Inmobiliario, una marca de Mercado Libre, ha transformado su plataforma con mejoras tecnológicas para cambiar y potenciar la experiencia de compra/arriendo de los chilenos: ya no se trata sólo de avisos, sino que se convierte en un facilitador tecnológico para acompañar a las personas en todo el proceso de búsqueda de su próximo hogar.

    Esta profunda revisión tecnológica iniciada en 2024 sigue avanzando: el índice de satisfacción de los usuarios escaló 23 puntos en el último año, el mayor salto registrado en la historia de la plataforma. En paralelo, el número de contactos por una propiedad creció +20% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior. No son proyecciones ni metas: son el resultado medible de una inversión sostenida en experiencia de usuario.

    El objetivo siempre fue el mismo: eliminar las fricciones del proceso de búsqueda de propiedades y reemplazarlas por herramientas que realmente le sirvan a quien busca su próximo hogar.

    “Buscar una propiedad puede ser agotador e incierto. Nuestra misión es que cada persona llegue a esa decisión con toda la información, la confianza y la facilidad que merece. Llevamos años trabajando intensamente para lograrlo y estos resultados nos dicen que vamos por el camino correcto, aunque aún queda por avanzar. Estamos adaptando las capacidades tecnológicas de Mercado Libre, lo que nos da una velocidad relevante para impactar la experiencia de los usuarios”

    Nicolás Palma, Gerente Senior de Mercado Libre Inmuebles

    Entre las mejoras más concretas está la nueva experiencia de mapa interactivo: ya no se trata solo de ver una ubicación en el plano, sino de explorar visualmente el entorno, entender la densidad de la oferta por zona y evaluar el contexto del barrio antes de agendar una visita. La decisión empieza mucho antes de pisar la propiedad. Y para cuando llega el momento de contactar, la integración con WhatsApp permite hacerlo con un solo toque, en el canal de comunicación que los chilenos ya usan en su vida cotidiana.

    La plataforma también está utilizando en fase de prueba un Asistente de Búsqueda con Inteligencia Artificial: un sistema que aprende de las preferencias del usuario y sugiere opciones personalizadas, incluso cuando el usuario no describe con precisión técnica su vivienda ideal. Esta funcionalidad apunta a lo que será la próxima frontera en la búsqueda de propiedades.

    Esta adopción digital es tan masiva que, según datos de Portal Inmobiliario y Mercado Libre Inmuebles en la RM, que es una región con muchísimo dinamismo inmobiliario, dependiendo de la comuna entre el 60% y 90% los compradores finales de una vivienda utilizaron la plataforma para recorrer el camino, consolidando este espacio como el punto de partida definitivo para proyectar la vida en la ciudad.

    La renovación de los últimos dos años no es un punto de llegada. Para el equipo de Portal Inmobiliario, los resultados de hoy son la base sobre la que se construirán las próximas innovaciones. La inversión en experiencia de usuario continuará profundizándose: más inteligencia artificial, mejores herramientas de búsqueda y un compromiso que no se detiene con hacer que encontrar el próximo hogar sea, finalmente, tan emocionante como debería ser.

    “Estamos muy orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo emocionados con lo que viene. Lo que construimos estos años es la base de algo mucho más grande. Los chilenos merecen la mejor experiencia de búsqueda de vivienda posible, y no vamos a parar hasta lograrlo”, señala el ejecutivo.

    Más sobre:Portal Inmobiliariobranded-pulso

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