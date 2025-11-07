Desde la Redacción 7 de noviembre: Gajardo aborda trama bielorrusa, detenciones en Gendarmería, fin de Punta Peuco y militancia PC
"Valoro que Piñera tuviera compromiso con los derechos humanos" afirmó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), a propósito de la propuesta que levantó Johannes Kaiser sobre indultar a Miguel Krassnoff. "Hubiera esperado una condena transversal", acusa el secretario de Estado. Gajardo, también, explicó cómo será el ingreso de nuevos reos al expenal Punta Peuco.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.