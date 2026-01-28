Desde la Redacción: Cordero respalda nominación de Steinert en Seguridad y Bassaletti cuestiona a Piñera
"Su segundo mandato tuvo debilidades que se manifiestan en términos de haber cedido mucho espacio a incluso acciones inconstitucionales” afirmó el diputado electo Enrique Bassaletti (Ind.-REP.) sobre Sebastián Piñera. En el programa de streaming de La Tercera, dijo que José Antonio Kast recuperará la "estatura de estadista" de Ricardo Lagos y no la del fallecido mandatario RN. En este capítulo, además, el ministro de Seguridad descartó que se haya visto afectada la autonomía del Ministerio Público por las conversaciones previas que tuvo Kast con Trinidad Steinert mientras ella se desempeñaba como fiscal de Tarapacá.
