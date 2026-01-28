SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Bassaletti cuestiona liderazgo de Piñera y asegura que el último presidente con “estatura de estadista” fue Lagos

    “Él (Sebastián Piñera) fue un buen Presidente, pero yo creo que su segundo mandato tuvo debilidades", dijo el diputado electo y general (r) de Carabineros. Añadió sobre el exmandatario que cedió "mucho espacio a incluso acciones inconstitucionales".

    Helen Mora 
    Helen Mora

    El diputado electo y general (r) de Carabineros, Enrique Bassaletti (Ind.-republicanos), aseguró esta jornada que el último presidente con “estatura de estadista” fue Ricardo Lagos y no Sebastián Piñera, porque el segundo gobierno de este último tuvo “debilidades”.

    En detalle, en una nueva edición del programa Desde la Redacción de La Tercera, el futuro parlamentario señaló que el exmandatario PPD marcaba un liderazgo, que ahora sería “recuperado” por José Antonio Kast.

    En esa línea, al ser consultado sobre por qué Piñera no entraría en esa categoría, contestó: “Él fue un buen presidente, pero yo creo que su segundo mandato tuvo debilidades que se manifiestan en términos de haber cedido mucho espacio a incluso acciones inconstitucionales”.

    “Yo como estadista me la juego, no le acepto al Congreso que me diga ‘tienes un 6% de adhesión, así que quédate ahí nomás porque es un parlamentarismo de facto’ (...) ¿Qué es eso? ¿Quién está dispuesto a aceptar eso? (...) Esa es mi humilde opinión", continuó.

    “El presidente Lagos, con el cual yo tengo profundas diferencias, reconozco que dirigió el país con sentido de seniority, y eso José Antonio Kast lo tiene de sobra", agregó.

    Dicho eso, sostuvo que Piñera tuvo ese liderazgo en general, pero que “ese episodio tan lamentable en la historia de Chile tiene un aspecto reservado en una debilidad”.

    “Seguramente estoy cerrado porque me sentí víctima en ese momento y no quiero que nunca más pase eso con una institución y con el Estado de Derecho en Chile”, aseveró aludiendo al periodo del estallido social.

    Continuando con los cuestionamientos, Bassaletti agregó: “¿Qué fue el tema de aceptar, por ejemplo, los retiros, contra lo que dice la Constitución? Hay que tener carácter. Hay que tener carácter para enfrentar, no tan solo la bonanza, la buena decisión, sino cuando la cuestión se te pone color de hormiga. Y para eso, yo creo que José Antonio Kast va a dar una lección importante".

    Consultado sobre si cree que Piñera no respaldó a Carabineros, contestó: “No, eso esa una exageración, pero creo que su gobierno no fue lo suficientemente fuerte para poner freno a todo lo que vimos”.

    “Yo tengo un gran respeto por lo que fue la presidencia del presidente Piñera, fue muy exitoso, pero hay que tomar la decisión, hay que tener carácter”, remató Bassaletti.

    Revisa la entrevista completa acá:

