SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cordero y nombramiento de Steinert como ministra de Seguridad de Kast: “No se afecta la autonomía del Ministerio Público”

    El actual titular de la cartera de Seguridad, eso sí, recalcó que las competencias entre un fiscal y un ministro “son sustancialmente distintas”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó este miércoles el eventual conflicto de interés luego del nombramiento de la exfiscal Trinidad Steinert como su sucesora en el futuro gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

    En conversación con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el secretario de Estado dijo que, desde su punto de vista, la designación de la expersecutora como próxima titular de Seguridad no afecta la autonomía del Ministerio Público.

    “El Ministerio Público es la institución, probablemente, desde el punto de vista de la autonomía orgánica y funcional más amplia que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, ¿hay posibilidades de afectar la autonomía del Ministerio Público? Yo diría que el diseño institucional del Ministerio Público hace que eso quede relativamente blindado”, dijo.

    Y luego reforzó: “Yo creo que no se afecta la autonomía del Ministerio Público. Eso en el nombramiento en sí”.

    Cordero, eso sí, remarcó que las competencias entre un fiscal y un ministro “son sustancialmente distintas”.

    “Lo que se puede producir es más bien un efecto de la inversa, y es que se crea que, dadas las funciones que se desempeñan en el Ministerio Público, se pueden desempeñar en el Ministerio de Seguridad, y ahí las competencias legales son sustancialmente distintas, yo creo que más bien es un efecto de gestión de expectativas”, enfatizó.

    Respecto a en qué casos hipotéticos se podría generar un conflicto de interés para Steinert, dijo: “Por ejemplo, si hubiese estado a cargo alguna investigación que afectara o comprometiera al Ministerio de Seguridad Pública a alguna de sus instituciones. Podría ser. Ella estaba a cargo de las investigaciones de las Fuerzas de Armas, por droga, la Fach, Carabineros, Gendarmería. Si había antecedentes respecto de los cuales se mantenían en reserva”.

    “Entonces, en materia de conflictos de intereses, dado ese diseño institucional, lo relevante es cómo se gestionan caso a caso”, señaló.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Luis CorderoDesde La RedacciónSeguridadTrinidad Steinert

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Campaña de Desafío Levantemos Chile por incendios ha recaudado 10% de la meta y ya inició entrega de ayudas

    Futuro ministro de Kast acusa que el actual gobierno está “llenando” cargos en ministerios y puestos de primer nivel

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Lo más leído

    1.
    Pese a cambios en su agenda: Kast visitará El Salvador este jueves y se reunirá con Bukele

    Pese a cambios en su agenda: Kast visitará El Salvador este jueves y se reunirá con Bukele

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Copenhague por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Copenhague por la Champions League

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación
    Chile

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025
    Negocios

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025

    El dólar busca rumbo a la espera de las señales de la Fed

    Las ganancias de Enap se disparan en 2025 y la estatal reporta utilidades por quinto año consecutivo

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”
    Tendencias

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Cómo EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela tras la captura de Maduro, según reportes

    “Te metes con la familia; verás al diablo bajar a la tierra”: la amenaza de Adriano tras estafa digital a su madre
    El Deportivo

    “Te metes con la familia; verás al diablo bajar a la tierra”: la amenaza de Adriano tras estafa digital a su madre

    “Me están manchando más de lo normal”: Arley Méndez rompe el silencio y defiende su participación en los Juegos Mejorados

    PSG, Barcelona, Inter y Manchester City se juegan la clasificación: las claves del supermiércoles de la Champions League

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”
    Cultura y entretención

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis
    Mundo

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó