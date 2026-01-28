Cordero y nombramiento de Steinert como ministra de Seguridad de Kast: “No se afecta la autonomía del Ministerio Público”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó este miércoles el eventual conflicto de interés luego del nombramiento de la exfiscal Trinidad Steinert como su sucesora en el futuro gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

En conversación con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el secretario de Estado dijo que, desde su punto de vista, la designación de la expersecutora como próxima titular de Seguridad no afecta la autonomía del Ministerio Público.

“El Ministerio Público es la institución, probablemente, desde el punto de vista de la autonomía orgánica y funcional más amplia que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, ¿hay posibilidades de afectar la autonomía del Ministerio Público? Yo diría que el diseño institucional del Ministerio Público hace que eso quede relativamente blindado”, dijo.

Y luego reforzó: “Yo creo que no se afecta la autonomía del Ministerio Público. Eso en el nombramiento en sí”.

Cordero, eso sí, remarcó que las competencias entre un fiscal y un ministro “son sustancialmente distintas”.

“Lo que se puede producir es más bien un efecto de la inversa, y es que se crea que, dadas las funciones que se desempeñan en el Ministerio Público, se pueden desempeñar en el Ministerio de Seguridad, y ahí las competencias legales son sustancialmente distintas, yo creo que más bien es un efecto de gestión de expectativas”, enfatizó.

Respecto a en qué casos hipotéticos se podría generar un conflicto de interés para Steinert, dijo: “Por ejemplo, si hubiese estado a cargo alguna investigación que afectara o comprometiera al Ministerio de Seguridad Pública a alguna de sus instituciones. Podría ser. Ella estaba a cargo de las investigaciones de las Fuerzas de Armas, por droga, la Fach, Carabineros, Gendarmería. Si había antecedentes respecto de los cuales se mantenían en reserva”.

“Entonces, en materia de conflictos de intereses, dado ese diseño institucional, lo relevante es cómo se gestionan caso a caso”, señaló.

Revisa la entrevista completa acá: