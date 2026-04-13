Desde la Redacción: Diputada Ossandón descarta “fuego amigo” de RN pero reitera diferencias por ley miscelánea y gratuidad
Ad portas del ingreso de la megarreforma de Reconstrucción Nacional, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), enfatizó que desde la colectividad insistirán "hasta el final" en que la iniciativa vaya de forma parcelada, a contrapelo de lo que plantea el Ejecutivo. También, ahondó su postura disímil sobre la exención del pago de contribuciones para adultos mayores y sus razones para no apoyar que se quite la gratuidad a escolares menores de edad que cometan faltas o delitos. En este capítulo, también, las definiciones del nuevo timonel de la DC, Álvaro Ortiz, y la entrevista al excanciller Hernán Felipe Errázuriz.
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