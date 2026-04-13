Nuevo presidente de la DC y postura con el gobierno de Kast: “Tenemos un deber con Chile y significa tener que sentarnos a conversar”

El recientemente electo presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, detalló el rol que sostendrá el partido durante la administración de José Antonio Kast.

Tras apoyar durante las elecciones presidenciales del año pasado a Jeannette Jara (PC), la DC enfrentó una serie de definiciones internas, concretadas finalmente en las elecciones de este domingo, en que la lista comandada por el actual parlamentario por el Biobío superó a su competencia con una votación superior al 60%.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Ortiz destacó la participación en las elecciones internas y descartó que “hayan pasado desapercibidas”.

“Yo recorrí prácticamente todo el país. La Democracia Cristiana se activó. En cada comuna, por más pequeñita que fuera, siempre tuvimos reuniones con camaradas y con personas que querían escuchar nuestras propuestas. Y lo hicimos sin descalificar a nadie, sin denostar, sin mentir, sino que hubo una propuesta seria, concreta y muy, muy transparente. La Democracia Cristiana está más viva que nunca”, señaló el parlamentario.

Respecto a las posición de la DC con la administración de José Antonio Kast, Ortiz enfatizó que “no son parte de este gobierno”.

“ Nosotros no apoyamos a José Antonio Kast, pero tenemos un deber con Chile y eso significa tener que sentarnos a conversar con el gobierno , apoyar los buenos proyectos, iniciativas que beneficien a la mayoría de los chilenos y chilenas. Aquellos que no lo hagan no lo vamos a apoyar, pero vamos a entregar una propuesta concreta, porque no nos podemos quedar solo lamentado y encontrando todo malo”, explicó el diputado.

También enfatizó que están disponible a conversar con otros partidos de la oposición como el Partido Comunista o el Frente Amplio.

“Vamos a conversar con todos quienes quieran dialogar. Y en el momento oportuno, veremos con quién se hacen las alianzas electorales. Estas son alianzas electorales, no ideológicas”, comenzó explicando.

“ Yo no soy comunista después de una alianza del año pasado con un carácter netamente electoral, ni ellos son ahora Democracia Cristiana . Esto es construir acuerdos”, concluyó el exalcalde de Concepción.

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